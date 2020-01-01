Оссобуко как в ресторане ВИДЕО

- Стейки голени солим, перчим, панируем в муке, чтобы сохранить в индейке сочность и мягкость в процессе приготовления.
- Обжариваем стейки на раскалённой скороходе по несколько минут с каждой стороны до румяной корочки.
- Овощи (томаты, морковь, лук) нарезаем крупными дольками. Пассируем на сковороде несколько минут.
- Обжаренное мясо закладываем в кастрюлю. Добавляем обжаренные овощи. Заливаем литром воды, доводим до кипения и тушим на тихом огне 40-45 минут. Для аромата добавляем перец и рубленую кинзу. Приятного аппетита!
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