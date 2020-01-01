Оссобуко как в ресторане ВИДЕО

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Порции
5
Время
1 ч
Ингредиенты
Голень индейки на кости 450  г
Помидор 1 шт.
Перец болгарский 1 шт.
Лук репчатый 1 шт.
Морковь 1 шт.
Кинза свежая 1 веточка
Перец по вкусу
Соль по вкусу
Мука 100 г
*   Калории рассчитаны на 100 г готового блюда.
Инструкция по приготовлению
  1. Стейки голени солим, перчим, панируем в муке, чтобы сохранить в индейке сочность и мягкость в процессе приготовления.
  2. Обжариваем стейки на раскалённой скороходе по несколько минут с каждой стороны до румяной корочки.
  3. Овощи (томаты, морковь, лук) нарезаем крупными дольками. Пассируем на сковороде несколько минут.
  4. Обжаренное мясо закладываем в кастрюлю. Добавляем обжаренные овощи. Заливаем литром воды, доводим до кипения и тушим на тихом огне 40-45 минут. Для аромата добавляем перец и рубленую кинзу. Приятного аппетита!
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Основные блюда Блюда от шефа Голень
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